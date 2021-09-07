Прогнозный показатель в 8 миллионов туристов Крым может достичь уже в октябре

Рекордный турпоток с трудом разместился на морском побережье Крыма Фото: Михаил ПАТЛИС

Прогнозный показатель туристического потока в 8 миллионов человек Крым может достичь уже в октябре. Такое мнение высказал доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь

Вахрушев.

- Еще в марте прогнозировали, что в этом году мы выйдем на показатель 8 миллионов и даже больше, - отметил он. - Сейчас мы идем такими темпами, что к октябрю эту цифру можем достигнуть.

При этом емкость ландшафтов и инфраструктуры курортного Крыма до конца не посчитана, без чего невозможно решить задачу принимать ежегодно 10 миллионов туристов.

Туристический поток по состоянию на начало сентября составил 7,2 миллиона человек.

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