Рекорд за постсоветский период: Крым посетили семь миллионов туристов

Туризм в Крыму является важной отраслью экономики региона Фото: Никита ПОЛЬКО

Согласно данным Министерства курортов и туризма РК, за последние 8 месяцев текущего года количество туристов, прибывших на полуостров, достигло 7,2 миллиона человек. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, это рекордный показатель в регионе за весь постсоветский период. Только за весь 2019 год в республике побывали 7,4 миллиона туристов.

Большая часть отдыхающих приехала в республику по Крымскому мосту (62%), на самолетах добрались в регион 30% туристов, еще 8% выбрали поезда.

- В целом за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 миллиона человек, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года, – уточнил глава республики.

В августе на полуострове работали больше одной тысячи отелей и санаториев, рассчитанных на 155 тысяч мест. В некоторых районах республики средства размещения были заполнены на 82%, где-то этот показатель превышал 90-95%.

Согласно данным Росстата, в бюджет Крыма за первое полугодие поступило средств в 4,5 раза больше аналогичного периода 2019 года. Уточняется, что общий доход составил более 14,2 миллиарда рублей.

- По данным УФНС, за первое полугодие 2021 года налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли превысили 2,1 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года, – добавил Сергей Аксенов.

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в Крыму, все отели и санатории работали без существенных нарушений, соблюдая требования Роспотребнадзора. Благодаря этому в жаркие летние месяцы не были допущены новые вспышки коронавирусной инфекции.

Тем не менее мониторинг объектов туристической сферы сейчас не прекращается, специалисты продолжают проверять соблюдение ковидных ограничений, в том числе масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции для обеспечения безопасного отдыха. Сертификаты о вакцинации у туристов в Крыму по-прежнему не требуют при заселении в отели.

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