В Крыму еще на месяц продлили летние коронавирусные ограничения

По всему Крыму продлили запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах и работу хостелов. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму еще на месяц продлили действие коронавирусных ограничений в некоторых городах полуострова. Соответствующие поправки внесены в указ главы республик о введении на территории Крыма режима повышенной готовности из-за пандемии.

- Слова «по 1 сентября 2021 года» заменить словами «по 1 октября 2021 года, - говорится в документе.

В первый месяцы осени ограничения будут продолжать действовать в ночных клубах, кальянных и ресторанах в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае, Бахчисарайском районе. Кроме того, на месяц продлеваются ограничения по заполняемости театров, кинотеатров, симферопольского цирка и государственных заведений. Посадка в этих местах не должна превышать 50% от всего зала. Однако во всех остальных муниципалитетах республики действует ограничение на заполнение зала свыше 75%.

Также по всему Крыму, кроме Симферополя, продлили запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах и работу хостелов.

В конце августа в Крыму все же прошел международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Но из-за коронавирусных ограничений количество зрителей пришлось сильно урезать, поэтому в партере одновременно могло находиться только 300 человек в шахматном порядке. А на пляже, где обычно отдыхающие устраивали фан-зону, пришлось полностью оградить.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фоторепортаж: Как прошел первый день фестиваля Koktebel Jazz Party

В этом году Роспотребнадзор ужесточил меры безопасности по коронавирусу (подробнее)

«Черные списки» гостей и персонала: Чем отличился курортный сезон-2021 в Крыму

Алкотуристы и «колобки» колесили из отеля в отель все лето (подробнее)