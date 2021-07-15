Обязательной вакцинации для туристов в Крыму в этом сезоне не будет – власти

Туристы могут спокойно ехать в Крым, не опасаясь ковидных ограничений Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пока власти Крыма не планируют вводить обязательную вакцинацию для тех, кто приезжает на местные курорты, сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко. Во всяком случае, ограничения не будут вводить в этом туристическом сезоне.

- Ситуация в регионе находится под контролем. В республике в этом туристическом сезоне, как это сделали в Краснодарском крае, ограничения вводить не будут. Исключением могут стать отдельные случаи, когда подобного рода нормативные документы будут принимать на федеральном уровне, – пояснил Остапенко.

Туристы могут спокойно могут приезжать на Крымский полуостров, не беспокоясь об обязательном наличии сертификата о вакцинации, QR-кодах и других нововведениях.

- Мы искренне рады всем туристам, мы всегда им окажем необходимую медпомощь. Напоминаю, что в регионе все могут сделать прививку и первым компонентом вакцины, и вторым.

Ранее власти Крыма были не против ввести обязательную вакцинацию или регулярное ПЦР-тестирование для отдыхающих при заселении в гостиницы, отели и пансионаты региона. Подобные меры уже приняли в Краснодарском регионе. Дело в том, что эпидемиологическая ситуация в Крыму усугубляется. Туристический поток в регион не снизился, даже после прошедших разрушительных ливней, спровоцировавших масштабное наводнение в регионе. Власти рассматривают все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, ускоряя вакцинацию населения и ужесточая ограничительные меры.

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