Власти Крыма рассматривают возможность ввести обязательную вакцинацию туристов

Количество больных за последнюю неделю сравнялось с месячными показателями весны Фото: Виталий ПАРУБОВ

Власти Крыма не против ввести обязательную вакцинацию или регулярное ПЦР-тестирование для отдыхающих, заселяющихся в гостиницы, отели и пансионаты региона, как это уже сделали ранее для туристов в Краснодарском крае.

С наступлением тепла эпидемиологическая ситуация в Крыму стала резко ухудшаться. За последние дни регион бьет рекорды по количеству новых зараженных коронавирусом в сутки. 15 июля на полуострове зафиксировали абсолютный максимум заболеваний COVID-19 - 381 человек за прошедшие 24 часа.

Туристы продолжают ехать в Крым, несмотря на то, что непогода сильно потрепала ЮБК, а прибрежную зону частично закрыли для купания после наводнения. Противокоронавирусные мероприятия мало кто соблюдает. Резко сокращается число свободных коек в ковидных больницах, в связи с чем власти стараются ускорить прививочную кампанию.

Как сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24», сегодня туристы могут сделать прививку на территории полуострова как первым, так и вторым компонентом.

- Единственная трудность: в Крым поступило небольшое количество «Ковивака» и «Эпиваккороны». Поэтому, когда люди приходят на второй этап по этим вакцинам, бывают накладки. По «Спутнику» никаких проблем нет, – уточнил Лясковский.

Сегодня, чтобы заселиться в гостиницы, отели и пансионаты Краснодарского края, требуется иметь медицинский документ или сертификат о том, что заболевание уже перенесено, либо отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа до прибытия в место размещения. Также турист может предоставить справку о прохождении первого этапа вакцинации.

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