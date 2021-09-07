Дефицит официантов и горничных на курортах Крыма составил 30%

Самый большой спрос в курортных объектах на поваров Фото: Анна КИРИЕНКО

Дефицит сезонных работников в отельном и ресторанном секторе на курортах Крыма составил 30%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

- Сезон был успешным, и если говорить о цифрах, то это плюс 25-30% к показателям 2020 года, - отметила она. - Одной из самых больших проблем был уровень сервиса, вызванный дефицитом персонала. В этом сезоне он ощущался как никогда остро.

Для привлечения поваров, горничных, официантов многие отельеры перешли на вахтовый метод и повысили зарплаты в среднем на 50%. Наибольший дефицит объекты испытывали в поварах, поскольку это квалифицированный персонал и покрыть нехватку за счет студентов профильных техникумов невозможно.

В этом году отмельеры Крыма создали «черные списки» гостей и персонала, чтобы ограничить себя и других от неадекватных постояльцев и откровенных мошенников.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50