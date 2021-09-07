Глава МИД Украины призвал Россию не игнорировать тему статуса Крыма

На встрече Путина и Зеленского коснутся темы статуса Крыма. Фото: Дмитрий Кулеба/facebook

На деловой встрече президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина коснутся темы принадлежности Крыма. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала «1+1». Сейчас между политиками ведется «торг» насчет тем переговоров.

- Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня, – отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что власти Украины не обойдут тему статуса Крыма, и призвал российскую сторону не пытаться игнорировать этот разговор. Политики должны обсудить вопрос «деоккупации» региона.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема принадлежности Крымского полуострова не может стать темой для обсуждения на встрече Зеленского и Путина. Россия готова идти на нормализацию отношений с Украиной, но Киев такого желания не проявляет.

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