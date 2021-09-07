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Общество7 сентября 2021 13:51

МЧС предупреждает о пожарной опасности в Крыму с 8 по 12 сентября

Большая вероятность ЧС в восточных районах полуострова
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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На территории РК объявлена высокая пожарная опасность с 8 по 12 сентября

На территории РК объявлена высокая пожарная опасность с 8 по 12 сентября

Фото: Архив "КП"

Жителей Крыма предупреждают о высоких рисках возникновения пожаров на территории республики с 8 по 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

ЧС прогнозируются в восточных районах полуострова. Жителей и гостей региона призвали соблюдать правила пожарной безопасности, не жечь листья и мусор на дворах жилых домов и на территориях садовых товариществ.

- В связи с высокой пожарной опасностью с 30 апреля 2021 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе пожар уничтожил склад в районе Камышового шоссе. Пострадавших нет.

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