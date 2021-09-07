Через 5 лет Южный берег Крыма рискует остаться без пляжей

Советский бетон за полвека разрушило зимними штормами Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские искусственные пляжи доживают свой срок, и в скором времени благоустроенное побережье на полуострове будет в большом дефиците. Такое мнение высказал доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

- Это прежде всего Южный берег Крыма, где самая большая продолжительность сезона, - считает он. - Если не проведем экспертизу и реконструкцию берегоукрепительных сооружений, построенных в 70-х годах, мы начнем терять пляжи южнобережья очень быстро. На это может уйти буквально 5 лет.

Ученый предлагает создать рабочую группу по оценке состояния берегоукрепительных сооружений — бун, брем, набережных — и определить дальнейшие действия, поскольку уже сейчас в летний сезон пляжи забиты до отказа. Причем вопрос перед руководством Крыма нужно ставить глобально.

Берегоукрепительные конструкции полуострова были построены в период с 1974 по 1980 год, а их нормативный срок службы составляет 25 лет. Около 60% искусственных пляжей размыты до бетонного основания подпорной стенки. И это, прежде всего, касается Южного берега Крыма, где восстановление берегоукрепительных сооружений не ведется со времени сильного шторма 1992 года.

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