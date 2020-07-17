Почему уже через несколько лет Крым может остаться без пляжей

Еще 3-4 года, и Крым останется без искусственных пляжей. Их просто размоет штормами через разбитые волнорезы, которые уже дважды выработали срок эксплуатации. Строительство одного волнореза обойдется в полмиллиона долларов. И их действительно нужно спасать, пока еще советский бетон способен сопротивляться морской стихии.

РАЗМЫТО ДО ОСНОВАНИЯ

Из 450 км крымского побережья, пригодного для пляжного отдыха, благоустроено всего 100 км. Из них на 81 км протянулись берегоукрепительные сооружения - буны, бермы, искусственные галечные пляжи и бетонные набережные.

Берегоукрепительные конструкции полуострова были построены в период с 1974 по 1980 год, а их нормативный срок службы составляет 25 лет. Около 60% искусственных пляжей размыты до бетонного основания подпорной стенки. И это, прежде всего, касается Южного берега Крыма, где восстановление берегоукрепительных сооружений не ведется со времени сильного шторма 1992 года.

- Буквально 3-4 года - и начнется массовое уничтожение берегоукрепительных сооружений, - говорит доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ, кандидат географических наук Игорь Вахрушев. - Это очень дорогие системы, они могли быть созданы только в СССР с плановой экономикой. Один волнорез стоит около полумиллиона долларов. Нужна целевая программа развития внутреннего туризма, поскольку необходимы средства на укрепление берегов и создание комфортных пляжей. В СССР строились волнорезы, площадка между ними заполнялась щебнем, и после весенних штормов превращалась в галечный пляж. Нужно заниматься их реконструкцией, расширять пляжные территории для комфортного приема отдыхающих.

Разбитые штормами волнорезы отлино подходят для фотосессийФото: Анна КИРИЕНКО

Сегодня 30% берегозащитных сооружений Южного берега находятся в эксплуатации более 40 лет, а 70% - от 25 до 40 лет. На восстановление изношенных конструкций в Федеральной целевой программе развития Крыма было предусмотрено 1,5 миллиарда рублей, из которых половина должна была пойти в дело еще в 2015 году.

На первом этапе планировалось восстановить 10 объектов, в числе которых 3 км пляжей, 21 буна, 700 метров набережных. В реальности до реконструкции дошла только набережная Симеиза, которая начала разрушаться после сильного шторма в 2011 году и окончательно треснула накануне сезона-2015. Работы на ней еще продолжаются.

МЕСТ НЕ ХВАТИТ

То, что находится над водой, лишь малая часть разрушенных конструкций причалов и берегоукрепительных сооружений. Сильные волны сдвигают бетонные плиты основания, которые три десятилетия не знали ремонта.

Изначально они предназначались для предотвращения размывания берега, но теперь море постепенно пытается отвоевывать побережье. В Краснодарском крае и Северном Кавказе ситуация сложнее, там берег уже размывает. В Крыму берегоукрепительные сооружения пока делают свою работу, сохраняя очертания береговой полосы. Но для безопасности отдыхающих нужно принять меры предупреждающего характера.

Шторма разбивают не только пляжи, но и спуски к нимФото: Анна КИРИЕНКО

- Даже при 6 миллионах туристов в сезон мы будем наблюдать высокую перегруженность пляжей, - считает Вахрушев. - Мы не можем соперничать с европейскими пляжными территориями, где на одного отдыхающего приходится по 7-8 квадратных метров пляжа, а у нас ГОСТ предусматривает 5 квадратов, но и таких показателей нет, всегда перегрузка.

СЕТИ НА ВОСТОК

Уже не первый год идут разговоры о переориентации туристического потока с Южного берега Крыма, куда стремится каждый второй отдыхающий, на побережье Западного и Восточного Крыма. Тем более, что путь в Крым переориентировался на Керченский полуостров, где много свободных прибрежных территорий. Но что там делать без развитой курортной инфраструктуры?

Протяженные «дикие» пляжи сами по себе привлекательны, но крайне не удобны для создания инфраструктуры. Тех же автокемпингов, которых по планам Минкурортов Крыма должно быть 29, в реальности меньше 10. Проблема в том, что, несмотря на возможность взять прибрежные зоны в пользование без договора аренды, у большинства нет главных условий - пресной воды и сбора канализационных стоков. Сети либо отсутствуют, либо находятся очень далеко от берега. Поэтому среди заявленных к работе в этом году 440 пляжей не найдется ни одной новой территории.

- В этом году работают почти те же пляжи, что работали в прошлом, - подтверждает региональный министр курортов Вадим Волченко. - Это продиктовано условиями этого года и, как мне кажется, не надо здесь чего-либо ожидать, поскольку подготовка к сезону началась уже после 18 мая и ослабления мер изоляции. В этом году наша задача сохранить те потоки и те экономические цифры, которые были в сезоне-2019.

Если ничего не делать, то весь Южный берег будет из валуновФото: Анна КИРИЕНКО

Ученые же говорят о необходимости комплексного исследования наносных потоков Черноморского побережья, чтобы понимать модели берегозащиты: либо использовать естественные процессы перемещения песка и гальки, выстраивая систему искусственных рифов либо прибегать к строительству укреплений, где необходимо сдерживать силу волны.

Особенно актуально это для курортного поселка Николаевка, где из 7 км побережья из-за опасности обвалов используется только 1,5 км и Евпаторийского побережья, которое стремительно теряет песчаные пляжи.

Причем научно-исследовательские работы нужно проводить уже сейчас, чтобы осталось время на запрос средств, проектирование, строительство, ремонт и ввод в эксплуатацию сооружений инженерной защиты.

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