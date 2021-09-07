Прикурившим от Вечного огня в Севастополе подросткам назначено наказание

Подросткам, осквернившим мемориальный комплекс в Севастополе, назначено наказание Фото: Архив "КП"

Подростки, которые осквернили мемориальное сооружение в Севастополе, посвященное 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922 годов, понесут наказание. Материалы по этому делу сейчас направлены в Ленинский районный суд города для решения вопроса о прекращении уголовного дела, пишет «Крым 24».

Напомним, ранее СК возбудил дело против молодых людей, прикуривших от Вечного огня в городе-герое. Нарушителям грозило обвинение по двум статьям: статье 214 УК РФ (вандализм) и статье 243 УК РФ (повреждение памятников культурного наследия). Правоохранители установили личности несовершеннолетних нарушителей, которые сняли свои действия на видео и позже выложили в соцсети.

Молодые люди полностью признали свою вину и принесли извинения за совершенный проступок. Вместе с законными представителями они обратились в департамент городского хозяйства Севастополя с просьбой загладить причиненный ущерб. В качестве наказания им поручено провести работы по уборке мемориального комплекса и прилегающей территории.

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