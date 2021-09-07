В Сочи рассмотрят жалобу адвокатов Чубарова на решение Верховного суда Крыма

Рефат Чубаров. Фото: страница Рефата Чубарова на Facebook

В четверг, 9 сентября, Третий апелляционный суд общей юрисдикции состоится следующее судебное заседание в отношении экс-председателя запрещенного в РФ меджлиса* крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее суд приступил к рассмотрению апелляционного представления прокурора и жалоб защитников Чубарова - адвокатов Николая Полозова и Александра Осокин на приговор Верховного суда РК от 1 июня 2021 года. Тогда экс-лидера меджлиса* приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его осудили по части 1 статьи 212 УК РФ.

Чубаров осужден за то, что 26 февраля 2014 года организовал в Крыму массовые беспорядки, которые сопровождались уничтожением имущества и нанесением телесных повреждений. Два человека в тот день скончались. Сам же бывший лидер меджлиса* обещал покарать тех, кто вынес ему приговор.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация

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