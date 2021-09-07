Дом для льготников в Симферополе планируют достроить к следующему лету

Пятиэтажный дом для сирот, который начали возводить в 2017 году, до сих пор не достроен. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Власти Симферополя заключили контракт на корректировку проекта недостроенного дома для льготников, сообщил начальник департамента капитального строительства администрации крымской столицы Василий Хомутов. По планам, объект должны вести в эксплуатацию в июне 2022 года.

- Контракт на корректировку проекта с подрядной организацией заключен 1 сентября 2021 года. После внесения изменений в бюджет будет выделено финансирование на завершение строительно-монтажных работ. Следующий этап – непосредственно выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию, – сообщил Хомутов.

Сейчас подрядчик изучает технические характеристики строения. Есть некоторые замечания к строительно-монтажным работам крыши и к качеству отделочных работ.

Возводить дом, рассчитанный 180 квартир, начали еще в 2017 году. Ранее срок его сдачи был намечен на декабрь 2019 года. Подрядчик докладывал об опережении графика строительства, а позже его оштрафовали на 300 тысяч рублей за некачественно выполненные работы. В декабре 2020 года контракт на строительство дома и вовсе был расторгнут.

Работы планировали возобновить, наметили новый срок сдачи – 2020 год. Однако было принято решение о корректировке рабочей документации. Был заключен контракт с индивидуальным предпринимателем на выполнение определенного перечня работ, но позже он также был расторгнут из-за невыполнения работ.

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