Названа причина задержки благоустройства на площади имени Куйбышева в Симферополе

Из-за нелегального строения на площади имени Куйбышева сроки благоустройства сдвинулись Фото: Виталий ПАРУБОВ

Главная причина задержки выполнения работ по благоустройству на площади имени Куйбышева – наличие на объекте незаконного строения. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов в эфире радио «Спутник в Крыму». Уточняется, что сейчас нелегальный объект уже снесли.

- Мы ставим задачу завершить работы к 1 октября, но в связи со сложившимися обстоятельствами понимаем, что срок сдвинется ориентировочно на середину октября, – отметил мэр крымской столицы.

Ранее за срыв сроков благоустройства Валентин Демидов получил выговор от главы Крыма Сергея Аксенова. С данным решением мэр Симферополя полностью согласился.

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