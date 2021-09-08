Власти хотят восстановить в Симферополе старые транспортные маршруты

В Симферополе могут восстановить старые транспортные маршруты. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Симферополе есть проблемы с работой общественного транспорта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки по крымской столице. На определенных участках дорог в городе из-за растущего потока автомобилей нужен не только ремонт, но и расширение.

- Некоторые маршруты необходимо восстановить, а те перевозчики, которые работают, должны наладить график движения, – сообщил глава республики.

Ранее сообщалось, что в Симферополе с 10 по 13 сентября перекроют улицу Киевскую. Проводятся ремонтные работы.

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