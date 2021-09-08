Названы самые прибыльные профессии в Крыму

По данным Крымстата, в Крыму больше всех зарабатывают археологи, страховщики и представители профессий, связанных с финансами Фото: Архив "КП"

Наиболее оплачиваемые профессии в Крыму связаны с добычей полезных ископаемых, а также страхованием и финансами, сообщили в пресс-службе Крымстата. Такие данные зафиксированы по результатам анализа первых шести месяцев этого года. Работники указанных сфер деятельности получают по Крыму в 1,7 – 1,8 раза выше средней зарплаты.

Несколько меньше платят сотрудникам, задействованным в производстве одежды, администраторам, экспертам полиграфической сферы и работникам, осуществляющим копирование носителей информации. В перечисленных областях заработок превышает средние показатели по республике на 70%.

Ранее сообщалось, что власти Ялты назвали тарифы платных парковок в городе. Бесплатно пользоваться услугой могут госслужащие и инвалида.

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