Жители Коктебеля остались на три дня без воды

Временные ограничения связаны с ремонтными работами Фото: Архив "КП"

Жители Коктебеля на три дня остались без воды из-за плановых работ по замене двух аварийных участков водовода, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Ремонт будет проводиться с 8 сентября по 10 сентября в районе канализационных очистных сооружений пгт. Коктебель.

- В соответствии с разработанным графиком выполнения работ продолжительность выполнения строительно-монтажных работ с учетом сброса воды и последующим наполнением трубопровода составит около 3 суток, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе и Севастополе на некоторых улицах 8 сентября отключат электричество. На Крымском полуострове энергетики занялись ремонтом.

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