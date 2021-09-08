Актер Сергей Безруков не смог найти свободное место для парковки в Алуште

В переполненной туристами Алуште Сергей Безруков не смог найти свободное парковочное место. Фото: Виктор Жиленко/facebook

Сегодня в Алушту приехал известный российский актер Сергей Безруков, сообщил депутат Госсовета Крыма Виктор Жиленко.

По его словам, артист около двух часов искал свободное место, чтобы припарковать свой автомобиль. В итоге машину остался охранять водитель. В курортном городе Безруков успел побывать в Парке миниатюр, Дельфинарии и Алуштинском аквариуме.

- Город актеру очень понравился, обещал вернуться и посетить еще картинную галерею Иллюзий, – сообщил Жиленко.

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