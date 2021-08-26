Популярный комик Юрий Гальцев отдыхает в Крыму с внуком-красавцем

Внук Юра и дедушка Юра. Фото: galtsev_yuriy /Instagram

Полуостров в этом году не обижен вниманием знаменитостей и VIP-персон. Правда, «библейский потоп» сделал нервы певцу Данко и актеру-гардемарину Серею Жигунову, но капризная природа не стала чинить никаких препятствий гастролям Евгения Петросяна, а певец Трофим (Сергей Трофимов) просто не стал обращать внимание, что Керчь подтоплена, и дал в городе-герое концерт.

Вот и популярный комик, актер и худрук театра Эстрады им. Аркадия Райкина отдал должное красотам и пейзажам Крыма.

Актеру по душе Крымский полуостров. Фото: galtsev_yuriy /Instagram

- Беленькие точки - это корабли, вернее кораблики. Мой кораблик по морю плывет, скоро островок вдали мелькнет, - так подписал свое крымское фото в соцсети Юрий Гальцев.

На Фиоленте. Фото: galtsev_yuriy /Instagram

Особые чувства вызвал Севастополь.

- Фиолент. Какая красота – Крым, - не скрывает эмоций знаменитость.

Судя по снимкам в Instagram, Юрий Гальцев наслаждался свежим морским воздухом не один, в путешествии его сопровождали внуки – Юрий и Алина.

Юрий Гальцев-младший. Фото: galtsev_yuriy /Instagram

- Юрий Михайлович Гальцев - внук! На всякий случай! Короче, младшенький, мечтает пока о многом, как я в его годы. Если честно, я и по сей день мечтаю и летаю во сне! Летим вместе! - так отрекомендовал своего внука 60-летний артист, не забыв добавить:

- Двое из ларца, одинаковы с лица.

Если честно, то сказать, что симпатичный парнишка прямо-таки вылитый дед, нельзя – слишком все-таки большая разница в возрасте.

Подписчики же считают, что так оно и есть:

- Вылитый дедушка!

Юрий Гальцев и внучка Алина. Фото: galtsev_yuriy /Instagram

На схожесть с внучкой актер не претендует, все-таки прекрасный пол – это совсем другая ипостась.

Комик путешествует с родными. Фото: galtsev_yuriy /Instagram

Комментарии же под общим фотом опять наполнены доброжелательностью, любят Юрия Гальцева в России:

- Гордись, дед, удачные внуки получились!

Хотя комик - не только дед, но и молодой отец! Актер живет на две семьи, и возлюбленная в 2015 году даже родила ему сына.

Коллеги отмечают, что новые повороты в личной жизни очень хорошо повлияли на Гальцева – он сильно омолодился, подтянулся. Не зря говорят, что любовь способна творить чудеса.

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