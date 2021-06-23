«Поехали домой»: Актер Жигунов покидает Крым из-за грязного моря

Сергей Жигунов. Фото: zhigunov_sergey/Instagram

Актер Сергей Жигунов разбил много сердец, сыграв одну из главных ролей в «Гардемаринах». Потревожил души любителей мыльных опер и его дуэт с Анастасией Заворотнюк в телесериале «Моя прекрасная няня».

Артист частенько отдыхает на полуострове, полюбились ему здешние красоты. Правда говорить о взаимности не приходится. На Новый 2021-ый год, который известный актер решил встретить в Ялте, он заболел коронавирусом и попал в больницу.

Звездного пациента окружили заботой и вниманием. Мэр города-курорта Янина Павленко даже сварила для хворого студень, который украсил скромный праздничный стол в больничной палате.

Не заладился у Сергея Жигунова и летний отдых.

- Поехали домой. Море все еще грязное, купаться до сих пор запрещено. На такой жаре может начаться эпидемия. Если собираетесь лететь в ближайшие дни, возможно, стоит отложить поездку. Смотрите фильм Валерия Тодоровского «Одесса», - такой пост появился на странице актера в Instagram.

Решение Жигунова вполне понятно, также, как и выбор фильма. Ведь в киноленте действия разворачиваются в начале 1970-ых в Одессе, закрытой из-за эпидемии холеры. Но эта зараза Ялте не грозит - эксперты Роспотребнадзора считают, что морской воде, омывающей город, в которую ливни смыли тысячи тонн всякой бяки, нет инфекции. Но чтобы избежать вспышки холеры, на всякий случай закрыли пляжи и запретили купаться в море.

Вид на Ялту с Ай-Петри. Фото: zhigunov_sergey/Instagram

Пользователи соцсети оставили комментарии преисполненные корректности и благоразумия: «Спасибо за честное адекватное предупреждение»; «В Крыму есть уйма других мест, где можно купаться и вода чистая! Ялта - это всего лишь один процент от отдыха на полуострове»; «Оказывается, что берег турецкий нам все же нужен. Крым на месяц для отдыха отпадает»; «Сергей Викторович, большое спасибо! Как раз друзья в раздумьях. Передам»; «В Севастополе море чистое и теплое».

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