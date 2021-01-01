Актер Сергей Жигунов, который стал знаменитым после выхода на экраны кино «Гардемарины, вперед!» и телесериала «Моя прекрасная няня», отдыхая на Южном берегу Крыма заболел коронавирусом. Поэтому Новый год он встретил в больничной палате.- На первом этаже реанимация, справа морг. Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец, - такой пост появился в Instagram Сергея Жигунова.В коротком видео актер выглядывает из окна с искрящимся бенгальским огнем в руке.Вдоволь же полюбоваться аппетитным угощением, полученным из рук новоиспеченной главы Ялты, можно на фото, которое тоже размещено в соцсети.- Хороший праздник Новый год, - умиротворенно отмечает актер.Нужно отметить, что в Крыму уже два сезона подряд проходят съемки продолжения культового фильма «Гардемарины, вперед!».Но Сергея Жигунова, который блестяще сыграл роль Саши Белова, в киногруппе режиссера Светланы Дружининой нет. Мало того актер оказался в центре неприятного инцидента, произошедшего в декабре.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Не вешать нос»: Российский актер Сергей Жигунов заболел коронавирусом и госпитализирован в ЯлтеСвоим подписчикам артист пожаловался на отсутствие запахов и вкусов (подробнее)Юбилей Светланы Дружининой обернулся скандалом с \\"гардемарином\\" ЖигуновымРежиссер заявила kp.ru, что несмотря на годы сотрудничества в киносаге, не знает такого актера (подробнее)В Крыму остановлены съемки продолжения фильма «Гардемарины, вперед!»Группа режиссера Светланы Дружининой вернется на полуостров в марте следующего года (подробнее)Новым главой администрации Ялты стала Янина ПавленкоЕе лозунг: «Будет хорошо ялтинцам - будет хорошо туристам» (подробнее)