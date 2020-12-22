Новым главой администрации Ялты стала Янина Павленко

Янина Павленко избрана главой администрации Ялты. Фото: Павленко/facebook

Ялтинский горсовет проголосовал за назначение Янины Павленко главой горадминистрации. Депутаты поддержали решение конкурсной комиссии, определившей победу Павленко с 79 баллами против 62 баллов ее конкурента Михаила Воронова.

Конкурс по избранию главы администрации Ялты проходил в прямом эфире. Изначально претендентов было четверо: Михаил Воронов, Янина Павленко, Надежда Обухова и Сергей Бойцов. Последний снял свою кандидатуру еще до начала конкурса, Обухова заявила о своем решении во время рассмотрения ее кандидатуры, и сообщила, что обжаловала в суде положение о конкурсе, как не соответствующее законодательству, поскольку кандидаты не предоставляют справку о несудимости. По словам Обуховой, суд рассмотрит жалобу 14 января и до тех пор участвовать в конкурсе она не намерена, хоть и делает это уже в пятый раз.

В своем выступлении Воронов сосредоточился на коммунальном хозяйстве Ялты, видя главную задачу на посту главы в приведении в порядок инженерных сетей и коммуникаций, которые физически и морально устарели.

Павленко представила программу из тематических разделов, где выделены такие новации, как единая набережная от Гурзуфа до Фороса, масштабный завод по опреснению воды, организация морского транспортного сообщения и канатных дорог для ликвидации автомобильных заторов, а также подсветка зданий в исторической части Ялты.

- Ялта из космоса должна быть просто звездочкой, - уверена Павленко. - Она должна сиять во всей вселенной!

Однако больше всего Павленко убеждена в том, что чем больше комфорта и благоустройства будет в жизни самих ялтинцев, тем гостеприимнее станет сам курорт. И свое недовольство жизнью горожане не будут срывать на туристах.

Напомним, предложение принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты Павленко получила от главы Крыма Сергея Аксенова еще будучи директором АО «ПАО «Массандра». После кончины Ивана Имгрунта пост временно занял замглавы Артем Мальцев. Однако он даже не выдвинул свою кандидатуру на конкурс.

Павленко большую часть своей жизни провела в Ялте. Имеет несколько высших образований по специальностям менеджмент, государственное управление, юриспруденция. Является кандидатом наук государственного управления по специальности «местное самоуправление».

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