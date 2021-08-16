Автор «Снегирей» Трофим балуется в Крыму чебуреками

Трофим оценил национальную кухню Крыма. Фото: zvezdatrof/Instagram

Песни автора-исполнителя, музыканта Сергея Трофимова (Трофима) берут за душу. Чего только стоят «Снегири».

В реальности артист примерный семьянин. Да и в будничной жизни, той, что вне концертных залов, радуется не только любви и чувствам, но и более прозаическим вещам.

- В Крыму, где-то в деревне балуем себя татарской кухней и чебуреками. Они у них по-другому называются. И травяной чай, - такой пост появился в Instagram Трофима.

Музыканты попробовали янтык. Фото: zvezdatrof/Instagram

- Янтык! Так называется сухой чебурек, пожаренный без масла, - подсказали пользователи соцсети певцу в комментариях.

Любимый народом артист приехал на Крымский полуостров с концертом, вот и решил заодно попробовать национальную кухню. Трофим, как простецкий парень, не брезгует и сельскими точками общепита.

А вот Евгений Петросян, которые недавно побывал в Крыму, предпочитает обедать в ресторанах, да и гастрономические предпочтения другие - мозговой косточке знаменитый юморист даже посвятил сторис в Instagram.

Но когда Евгений Петросян был на полуострове, то природа вела себя смирно. Трофим же приехал, когда восток Крыма захлебывается в ливнях. Вот поклонники и беспокоятся о безопасности кумира:

- Сергей, желаем удачных гастролей на просторах Крыма! А как там с погодой? Осторожнее там, пожалуйста.

Волноваться есть о чем: из подтопленной Керчи эвакуируют людей.

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