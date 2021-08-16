«Керчь, встречай нас! Акваланги и ласты на входе»: Трофим поехал в подтопленный город с концертом

Талантливый и смелый Трофим. Фото: Сергей Трофимов | Трофим/vk

Гастрольный тур на Крымском полуострове любимый россиянами Трофим посвятил своему юбилею. Автору-исполнителю 4 ноября исполнится 55 лет.

Зрители тепло встретили талантливого певца в Евпатории и Симферополе, осталось проведать Керчь, Ялту и Севастополь.

Но если с городом счастья и Севастополем все четко и ясно - билеты проданы, фанаты в ожидании, погода там нормальная, то с Керчью иная ситуация. Поклонников творчества Трофима там хватает, но одна серьезная неприятность - дожди льют, как из ведра, и сошедшие с ума реки гуляют по улицам, как у себя дома, то есть в русле.

Но Трофим - не из слабаков, даже чисто внешне в брутальном артисте нет и намека на гламур и изнеженность.

Смотреть видеосюжет Трофим поехал в подтопленную Керчь с концертом

- Ну что, несмотря на природные катаклизмы и мировые катастрофы, мы выезжаем на концерт в Керчь, - заявил Сергей Трофимов на видео, которое появилось на его страницах в соцсетях, и бодро зашагал к черной иномарке.

Одет простецки, без шика и блеска, принятого у звезд эстрады: шлепки, шорты, рубаха, летняя шляпа и незамысловатая холщевая сумка на плече.

На коротком видео также четко пропечатано: «Керчь, встречай нас! Акваланги и ласты на входе»

Трофима трудно остановить, бесстрашный артист наслаждается жизнью по полной программе и других заражает своим оптимизмом. Вот и полуостров уже успел оценить на вкус - продегустировал чебуреки в сельском кафе.

Кстати, известная российская певица Алена Свиридова, у которой дача в Керчи, уехала отмечать свой день рождения подальше от подтопленного города. Прекрасный пол не обладает бесстрашием сильного, что вполне логично.

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