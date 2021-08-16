Хроники затопленной Керчи: междугородние автобусы не заезжают, часть города обесточена

Около горбольницы №1 дежурят спасатели с лодками Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи продолжают ликвидировать последствия подтоплений из-за сильных ливней, которые идут в восточном Крыму несколько суток.

В центральной части города много воды Фото: Юлия МАРКИНА

По данным местной администрации, на данный момент в городе подтоплено 17 придомовых территорий многоквартирных домов, 11 подвалов многоквартирных домов, шесть частных домовладений, 11 городских улиц и 5 социально значимых объектов. Среди них стадион, детский сад, центральный и оптовый рынок, а также городская больница.

По данным спасателей, уже откачано 5,5 тысяч кубов воды с 49 объектов. В городе сооружают временные дамбы и преграды в местах разлива дождевых потоков. Последствия непогоды помогают устранять 911 человек.

ЧАСТЬ КЕРЧИ ОБЕСТОЧЕНА

- В связи с аномальными осадками, выпавшими за последние двое суток в городе Керчь в целях обеспечения безопасности людей обесточен 521 потребитель. В основном это щитки в многоквартирных домах. Они отключены, чтобы избежать аварий и технологических нарушений в связи с подтоплениями, - сообщил Андрей Цурканенко, технический директор ГУП РК «Крымэнерго».

Улица Советская в Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

Сейчас без света остаются в основном центральные улицы - Маршала Еременко, Кирова, Юных Ленинцев, Щорса.

Также Цурканенко заявил, что в город завезено достаточное количество дизель-генераторных установок. Их готовы подключить в случае необходимости.

По городу ездит спецтехника Фото: Юлия МАРКИНА

АВТОБУСЫ НЕ ЗАЕЗЖАЮТ

Из-за того, что некоторые улицы в городе затоплены, междугородние автобусы не заезжают в Керчь, сообщил и.о. главы администрации города Святослав Брусаков.

По его словам, посадка и высадка пассажиров происходит на автозаправочном комплексе на трассе «Таврида» недалеко от Керчи.

Русла рек продолжают расчищать. Фото: пресс-служба администрации Керчи

- Есть договоренность с Минтрансом о том, что у нас сегодня все маршруты, которые идут между городами, разворачиваются на заправке на въезде в город. А с автовокзала мы туда доставляем граждан своим транспортом высокопроходимым. Как правило, это транспорт Росгвардии или военных, - сообщил градоначальник.

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