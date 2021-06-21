«Певец Данко хайпует на потопе Ялты»: Пользователей возмутил провокационный пост певца в соцсети

Кадры ролика, возмутившего соцсети. Фото: скриншот видео danko_star/Instagram

Город счастья еще не оправился от разгула стихии. Затянутые грязью улицы Ялты, полуразрушенные дома, загаженные пляжи - еще много чего нужно приводить в порядок, и этот список можно продолжить. Есть пострадавшие и жертвы. Очевидцы с ужасом вспоминают, что им пришлось пережить. Но кто-то узрел в беде нечто другое.

В Instagram певца Данко (danko_star) появилось видео, которое возмутило пользователей.

Ялту затопил сильный ливень. Фото: скриншот видео danko_star/Instagram

Негативные чувства можно понять. В ролике под строчки из песни Валентина Стрыкало «Ялта, август и мы с тобою влюблены...» девушка и парень целуются и танцуют, стоя по колено в огромной луже.

Судя по второму плану, где виден фешенебельный отель «Ореанда», сюжет снят на набережной Ялты во время потопа 18 июня. Монтаж сделан таким образом, что страстный танец сменяет нарезка из видео, где в кадре легковые машины, которые бурный поток сносит в море, а люди в оранжевых жилетах стараются что-то спасти из бурной пучины.

- У природы нет плохой погоды, - такое пост сопровождает видео.

Пользователи, за редким исключением, оставили возмущенные комментарии, смысл которых сводится к одному выводу: Певец Данко хайпует на потопе Ялты.

Автора поста даже сравнили с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, который на брифинге после заседания Совбеза решил пошутить над стихийным бедствие в Крыму - подтопленными сильными ливнями Керчью и Ялтой.

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