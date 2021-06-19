«Обыкновенная подлость»: В Крыму ответили пошутившим над затоплением Крыма властям Украины

В Ялте убираю последствия разгула стихии. Фото: Янина Павленко/FB

Нам, крымчанам еще раз напомнили, что за Перекопом живут люди, наполненные злобой и одержимые манией разрушения. Такое мнения высказал КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Ранее, 18 июня, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе брифинга после заседания Совбеза решил пошутить над стихийным бедствие в Крыму – подтопленными сильными ливнями Керчью и Ялтой.

- Крымский полуостров очень много времени просил воды. И там столько сегодня воды - они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу, - заявил высокопоставленный украинский чиновник.

Крымский политолог уверен, что адекватный человек не может позволить себе такие высказывания, которые находятся за границей общепринятых в человеческой обществе норм.

- Обыкновенная подлость. Для нас – крымчан, такие высказывания служат прежде всего напоминанием, что за Перекопом живут люди, наполненные злобой и одержимые манией разрушения. Сами они не могут созидательно трудится, поэтому и люто ненавидят, тех у кого это получается, - считает Владимир Джаралла. – После встречи Путина и Байдена Украина впала в состояние полного уныния. Жовто-блакитные поняли, что им уготована роль марионеток и пешек, которых приносят в жертву, если возникает необходимость. Замораживанием поставок оружия Незалежной четко указали, что она должна знать свое место. Поэтому и возникают ораторы, которые выходят за общепринятые общество людей рамки.

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