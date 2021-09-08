Футбольный стадион в Алупке отремонтируют за 49 миллионов рублей

В Алупке приведут в надлежащее состояние футбольный стадион «Ай-Петри». Фото: Янина Павленко/Вконтакте

В этом году начнут капитальный ремонт футбольного стадиона «Ай-Петри» в Алупке, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Проект будущих работ уже разработан, также получено положительное заключение госэкспертизы. По планам, ремонт обойдется в 49,7 миллиона рублей.

- Начинаем уже в этом году. Спорт – тоже в приоритете, нужно привести стадион в порядок, – заключила градоначальница.

Ранее сообщалось, что в Симферопольской школе-лицее №3 торжественно открыли стадион. На объекте провели капитальный ремонт.

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