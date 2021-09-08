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Политика8 сентября 2021 13:05

Экс-депутат Евгений Мураев предположил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Крыму

Второй вариант – российская столица
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Экс-депутат Евгений Мураев предположил, что встреча лидеров двух стран может пройти в Крыму. Фото: Евгений Мураев/Вконтакте

Экс-депутат Евгений Мураев предположил, что встреча лидеров двух стран может пройти в Крыму. Фото: Евгений Мураев/Вконтакте

Деловая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина может пройти в Москве или в Крыму. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, для украинских властей было бы унизительно проводить встречу в Белоруссии после того, что они на дипломатическом уровне сделали с республикой.

- Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться с Путиным, то посмотрим, чем закончится – встреча может быть в Москве или даже в Крыму, – предположил политик.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины призвал Россию не игнорировать тему статуса Крыма. Это вопрос будет на повестке встречи лидеров двух стран.

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