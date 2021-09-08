В Симферополе торжественно открыли мемориальную доску Григорию Иоффе

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовал глава Крыма. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Симферополе состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Григорию Иоффе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Памятник станет данью памяти, уважения и благодарности человеку, который многое сделал для республики и для крымчан.

- Спасибо всем, кто принимал участие в этом процессе. Со своей стороны могу сказать, что буду поддерживать подобные традиции – увековечивать память людей, которые внесли весомый вклад в развитие Крыма. Помнить их заслуги – наш долг, – сообщил Аксенов.

Памятник станет данью памяти человеку, который много сделал для Крыма. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Политик ушел из жизни в 2020 году в возрасте 68 лет. Иоффе был признан заслуженным журналистом Украины, награжден знаком отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу», орденом «За заслуги» 3 степени, орденом Дружбы, орденом «За верность долгу», а также признан заслуженным журналистом РК.

Напомним, что установку памятника на улице Тургенева начали планировать заблаговременно.

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