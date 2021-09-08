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Политика8 сентября 2021 16:20

Страны ЕС продолжают дискриминационную политику против крмычан, – Владимир Путин

Саммит «Крымской платформы» – провокация украинских властей
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию на Украине. Фото: Владимир Путин/Вконтакте

Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию на Украине. Фото: Владимир Путин/Вконтакте

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем отметил, что ЕС не прекращает дискриминационную политику против жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

- Обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова, – цитирует пресс-служба российского лидера.

В Кремле добавили, что создание властями Украины «Крымской платформы» было провокационной затеей, учитывая, что статус республики более не подлежит обсуждению.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины призвал Россию не игнорировать тему статуса Крыма. Это вопрос будет на повестке встречи лидеров двух стран.

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