Благоустройство на площади имени Куйбышева могут завершить до 20 октября Фото: Виталий ПАРУБОВ

Благоустройство площади имени Куйбышева в Симферополе планируют завершить к середине октября 2021 года. Сроки сдачи сдвинулись из-за нелегального строения на площади.

- На площади был незаконный объект, который недавно снесли. По нему шли судебные разбирательства и само решение по объекту приняли в первой половине августа. Собственнику дали срок на добровольный снос, он его не произвел. Администрация города демонтировала объект самостоятельно, – цитирует «Крым 24» пресс-службу администрации Симферополя.

Глава крымской столицы Валентин Демидов назвал крайним сроком основных работ 20 октября. Рабочие уже догоняют график, поэтому, возможно, благоустройство завершится раньше.

Уточняется, что на площади появится сухой фонтан, много зелени, качели, большой теневой навес с зеркальным потолком. Однако не будет стоянки для автомобилей, так как это общественное пространство.

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