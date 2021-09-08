В Крыму произошло ДТП из-за вылетевшего на дорогу вагончика

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля "ВАЗ". Фото: пресс-служба МВД по РК

На автодороге граница с Украинои Симферополь-Алушта-Ялта произошло ДТП, сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК. В результате аварии пострадал один человек.

- В 11.30 водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «BMW X3», движущимся в попутном направлении, – говорится в сообщении.

Вагончик отцепился от платформы манипулятора «Volvo» и вылетел на дорогу. Фото: пресс-служба МВД по РК

Водитель за рулем «BMW» резко затормозил перед внезапно возникшим препятствием – вагончиком, который отцепился от платформы манипулятора «Volvo». В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ», его доставили в медучреждение. Правоохранители продолжают устанавливать детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Крым доставят пассажиров автобуса, попавшего в ДТП на Кубани. Пострадавших уже разместили в резервном транспорте.

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