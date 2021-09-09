В соцсети появились 5 фото восхода солнца на Южном берегу Крыма в сентябре

Гора Аю-Даг. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский полуостров привлекает туристов красивыми пейзажами. Особенно славятся виды Южного берега Крыма.

Солнце прячется за Медведь-горой. Фото: Алекс Кедми/VK

В курортном поселке Гурзуфе, те, кто рано встает могут себя побаловать восхитительными картинами рассвета.

- Рассвет над Гурзуфом в сентябре, - фотосет под таким названием выложил на своей странице в соцсети талантливый фотограф Алекс Кедми.

Гурзуф пока еще спит. Фото: Алекс Кедми/VK

Поселок расположен у подножия горы Аю-Даг, которую любители мистики считают местом силы.

Багровый рассвет предвещает ветренный день. Фото: Алекс Кедми/VK

Даже скептики, встретив здесь рождение нового дня, начинают верить в чудесную ауру здешних мест. В сентябре на полуострове стало прохладнее, дует неуютный норд-ост, поэтому в осеннем рассвете оттенки красного более темные и насыщенные.

Ранним утром на ЮБК очень красиво. Фото: Алекс Кедми/VK

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