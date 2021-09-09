Во время шторма в Ялте туристов чуть не смыло в море

Отдыхающие в солнечной Ялте решили поплескаться под трехметровыми волнами. Скриншот из видео

Погода в Крыму пока не сильно радует: шторм, холодно и никакого моря. Но купаться-то хочется, поэтому жители и отдыхающие в солнечной Ялте решили поплескаться под трехметровыми волнами прямо на набережной. Видео отважных туристов быстро разлетелось по соцсетям.

- Не прикольно совсем! В Ялте штормит. И сильно. Особо отважных вообще не останавливает, - подписали пост в группе «Злой крымчанин».

В комментариях многие лишь предупреждают:

- Море сильнее, ребят. Утащит, потом спасателей вызывать, и не факт, что успеют.

Заметим, в этом году сентябрь в Крыму пришел строго по календарю. Начиная со второго числа, столбики термометра резко опустились до отметки в 15-20 градусов и начались дожди.

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