Лето еще вернется: Когда в Крым опять придет потепление

Со среды температура будет постепенно подниматься. Фото: Архив "КП"

В этом году сентябрь в Крыму пришел строго по календарю. Начиная со второго числа, столбики термометра резко опустились до отметки в 15-20 градусов и начались дожди. Но прятать легкие вещи в дальний шкаф пока рано. «Комсомолка» узнала, когда на полуостров вновь вернется теплая погода.

- На этой неделе у нас будет преобладать антициклональный тип погоды без осадков, - говорит КП-Крым замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай. - Пока мы ожидаем умеренно теплую погоду днем и холодные ночи, но к пятнице температура вернется на прежние отметки.

По словам синоптика, 7 сентября будет последний прохладный день - до 17 градусов тепла днем, но уже со среды температура будет постепенно подниматься.

- К концу недели минимальная температура воздуха уже будет достигать 8-13 градусов, а днем воздух прогреется до 20-25, - добавляет замначальника.

Напомним, в начале сентября территорию полуострова прошел арктический холодный фронтальный раздел, который и принес резкие изменения в погоде.

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