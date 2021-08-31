Осень близко: В начале сентября синоптики обещают Крыму резкое похолодание

По словам синоптика, ощутимо холодно станет ночью с первого на второе сентября Фото: Архив "КП"

Первая неделя сентября принесет в Крым резкое похолодание и дожди. Как сообщила КП-Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая, начало осени встретит крымчан недружелюбной погодой.

По словам синоптика, ощутимо холодно станет ночью с первого на второе число. В четверг территорию полуострова пройдет арктический холодный фронтальный раздел, который и принесет изменения в погоде.

- В эти дни ожидаем дожди, местами даже очень сильные и с грозами. Усилится северо-западный ветер до очень сильных значений - 20-15 метров в секунду. Похолодает очень ощутимо. Днем 15-20 градусов тепла, а ночью 10-15, - говорит синоптик.

Под конец недели осадки прекратятся, но градусник термометра останется на отметке в 15 градусов.

- В выходные дни - 4 и 5 числа будет небольшой кратковременный дождь, но температура уже будет чуть-чуть повыше до 25 градусов тепла, а ночью - 8-13, а на побережье - до 20. Осень уже идет семимильными шагами, - добавляет Любецкая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на 1 сентября в Крыму 2021: грядет похолодание и дождь

Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 сентября в Крыму 2021 (подробнее)

Климатолог рассказал, каким будет бархатный сезон в Крыму

Жителей полуострова ждет теплая и сухая осень (подробнее)