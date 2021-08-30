Климатолог рассказал, каким будет бархатный сезон в Крыму

Теплый сезон продлится на полуострове до конца сентября Фото: Архив "КП"

Лето стремительно подходит к своему завершению, но еще не время грустить. По словам крымских климатологов, на полуострове лето еще продолжается.

Как сообщил доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов, в этом году нас ждет долгий и теплый бархатный сезон, который будет продолжаться весь сентябрь.

- Средняя температура воздуха в дневное время будет +24-27 градусов, в ночное - +17-18 градусов. Морская вода будет держаться тёплой достаточно долго, ее температура в течение всего бархатного сезона будет в пределах +22-24 градусов, - отмечает Рябов.

По словам специалиста, впереди крымчан ждет теплая и сухая осень, а купальный сезон можно будет завершить даже в конце сентября.

- Конечно, будут перепадать небольшие дожди, но не такого интенсивного характера, как они были летом. Чрезвычайной ситуации они не создадут, и вообще количество осадков осенью будет меньше нормы, - говорит климатолог и добавляет, что до конца года резких скачков температуры не предвидится.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре будет очень солнечная и знойная погода. Средняя температура днем - 25-27 градусов, а ночью - 16-17. Однако ближе к концу месяца можно ожидать небольшие дожди.

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