Погода на 1 сентября в Крыму 2021: грядет похолодание и дождь

Осень вступит в свои права с начала сентября Фото: Архив "КП"

День знаний в Крыму будет несолнечным. В Крымском гидрометцентре прогнозируют осадки и снижение температуры воздуха 1 сентября.

- Первый месяц осени вступит в свои права. 1 сентября холодный фронтальный раздел разрушит погодную идиллию. Будут дожди, днем температура воздуха снизится до 20-25 градусов, - сообщили в гидрометцентре. Ночью будет прохладнее - столбики термометров покажут 15-20 градусов.

Жара продержится в Крыму вплоть до окончания календарного лета - до 31 августа. Днем воздух будет прогреваться до +35 градусов, по ночам столбики термометров будут показывать от +15 до +23 градусов.

Вода в Черном море пока не будет остывать. Температура воды составляет от 24 до 26 градусов.

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