В Аграрном под Симферополем уличное освещение восстановят до 1 ноября

В центре пгт. Аграрное под Симферополем ночью начнет работать свет к ноябрю. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В пгт. Аграрное под Симферополем уличное освещение восстановят до 1 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Уточняется, что работы проводят на центральной улице.

Также в поселке планируют обустроить придомовые территории, сделать детские площадки и места для досуга молодежи.

- Сразу отмечу, что проектная документация на эти работы будет подготовлена до конца текущего года, в следующем году приступим к практической реализации, – сообщил глава республики.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на улице Балаклавской спроектируют благоустройство дворов. К строительным работам приступят после выделения финансирования.

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