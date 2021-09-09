Сорваны сроки ремонта детского сада «Звездочка» в Партените

В Партените подрядчик сорвал сроки ремонта детсада. Фото: Галина Огнева/Вконтакте

Сроки ремонта детского сада «Звездочка» в Партените сорваны, сообщила глава Алушты Галина Огнева.

По ее словам, подрядчик ООО «Комплит» не справился с поставленной задачей, поэтому контракт с ним был расторгнут.

- Прошу алуштинцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, мы принимаем все меры, чтобы как можно скорее садик принял наших маленьких горожан в отремонтированном, светлом и красивом здании, – сообщила глава местной администрации.

Ранее сообщалось, что благоустройство на площади имени Куйбышева могут завершить до 20 октября. Работы затянулись из-за нелегального строения на объекте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50