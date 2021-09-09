В Крыму планируют построить еще одну синагогу

В Крыму появится новое здание для общественного богослужения. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Крыму построят еще одну синагогу, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет». По словам руководителя региона, на полуострове идет работа по возрождению армянских церквей и караимских молельных домов.

- Есть поручение президента по строительству синагоги на полуострове. Будем строить, – цитирует СМИ главу республики.

Сергей Аксенов уточнил, что все народы, проживающие в Крыму, должны иметь возможность развивать свою культуру. Такой подход поможет сохранить взаимное уважение и хорошие отношения представителями разных конфессий в регионе.

Ранее сообщалось,что ремонт караимской кенассы в Симферополе затягивается. Срок сдачи объекта перенесли на 2022 год.

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