Силовики рассматривают дело о работе мэра Песчановского сельского поселения

Правоохранители продолжают рассматривать материалы дела, связанные с превышением полномочий мэра курортного села в Крыму. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Крыму правоохранительные органы заканчивают рассматривать материалы дела, связанные с работой руководителя Песчановского сельского поселения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам ЖКХ.

Напомним, что в августе Аксенов предложил уволиться мэру курортного села в Крыму за ночную работу ресторанов. Глава сельского поселения на Западном побережье полуострова разрешила работать по ночам некоторым объектам общепита. Сергей Аксенов обратился в прокуратуру для проверки ее деятельности.

- Там полностью устранилась глава, я так понимаю там кто-то кукловодит. Там ситуация понятна, попали под влияние различных нечистоплотных граждан, – прокомментировал ситуацию Аксенов.

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