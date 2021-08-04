Аксенов предложил уволиться мэру курортного села в Крыму за ночную работу ресторанов

В курортных регионах стараются обойти запрет и устраивают ночные гуляния на пляже или катере Фото: Михаил ПАТЛИС

Мэр Песчановского сельского поселения на Западном побережье Крыма разрешила работать по ночам некоторым объектам общепита. Превышением полномочий чиновницы займутся правоохранительные органы.

Несмотря на запрет, введенный в Крыму с 22 июня на работу общепита после 23.00, в селе Песчаное кафе и бары продолжали обслуживать клиентов. Как оказалось, они получили разрешение от главы сельской администрации.

- К сожалению, вынуждена констатировать, что в первую очередь нарушают указ не предприниматели, а глава Песчановского сельского поселения, которая совершает абсолютно неадекватные действия, превышает свои полномочия, - сообщила руководитель администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова. - Она своим распоряжением адресно разрешила предприятиям общественного питания на территории Песчановского сельского совета осуществлять свою деятельность после 23.00. Сама себя наделила такими полномочиями.

После беседы в прокуратуре чиновница отменила собственные распоряжения 30 июля, но к тому моменту из 19 кафе уже 10 работали ночью. Административная комиссия составила 5 протоколов за работу после 23.00, на два заведения наложен штраф по 50 тысяч рублей.

Противоправные действия сельского руководителя будут расследовать правоохранительные органы.

- Обращение в прокуратуру по проверке деятельности главы Песчаникового сельского поселения, - поручил глава Крыма Сергей Аксенов. - Там ситуация уже за грань вышла. Данной главе поселения рекомендую написать заявление и уйти в отставку. Может не уходить, будет сделано по суду. Буду настаивать на возбуждении уголовного дела за превышение полномочий.

Глава региона потребовал в судебном порядке приостановить на 90 дней деятельность предприятий, которые отказываются выполнять требования по ограничению работы и продолжали обслуживать клиентов после 23.00, несмотря на предупреждения. Такие объекты будут обнародованы на портале правительства, их владельцы лишатся господдержки и договоров аренды госимущества.

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