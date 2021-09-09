В спортшколе Симферополя отремонтируют бассейн за 11 миллионов рублей

В Симферопольской школе сделают ремонт бассейна до конца 2022 года Фото: Архив "КП"

В спортивной школе Симферополя на улице Трубаченко, 12-а запланирован ремонт бассейна, который должен завершиться до конца 2022 года. Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства, пишет КИА.

Выполнять работы на объекте будет ООО «Строй Контракт». На ремонт потратят 11 миллионов 709 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию драматического театра в Крыму потратят 2,5 миллиарда рублей. Документация на работы уже готова.

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