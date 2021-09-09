Центральная площадь Симферополя останется за забором до 10 декабря

Площадь должны были открыть 1 октября. Фото: Валентин Демидов/facebook

Центральная площадь Симферополя будет сдана после ремонта 10 декабря. Об этом на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

- Подрядная организация подготовила проектные решения по разуклонке площади Ленина, - уточнил он. - График выполнения работ составлен до 10 декабря. Площадь Куйбышева по графику 15-20 октября будет сдана.

Еще три общественные территории, включая сквер возле здания администрации Симферополя, будут готовы к приемке к концу сентября.

Напомним, в этом году на благоустройство крымских городов и сел правительство Москвы выделило 2 миллиарда 170 миллионов рублей. В перечне 156 объектов - 111 придомовых территорий и 43 общественных - парки, скверы, площади. Причем на все работы отведен очень короткий срок - до 1 июля.

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