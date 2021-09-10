В Крыму водитель ГАЗели выехал на встречку, попал в ДТП и скрылся

В Крыму водитель ГАЗели выехал на встречку и попал в ДТП. Фото: Скриншот из видео

В Крыму на трассе Алушта-Симферополь водитель ГАЗели выехал на встречную полосу движения, пытаясь обогнать впереди идущий автомобиль, и попал в ДТП. Видео с инцидентом очевидцы опубликовали в соцсетях.

В начале записи видно, что водитель грузовика никуда не торопится. Но затем совершает неудачный маневр. Зацепив другое авто и причинив ему существенный ущерб, нарушитель скрывается с места аварии.

Ранее сообщалось, что в Крыму водитель насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге. После ДТП злоумышленник скрылся.

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