В Симферополе до начала 2022 года отремонтируют 30 дорог

В Симферополе до конца года предстоит завершить ремонт на 30 дорогах Фото: "КП" Архив

В 2021 году в Симферополе был запланирован ремонт 74 дорог, сообщил в эфире «Радио Крым» глава администрации Симферополя Валентин Демидов. Очередность, в которой поводят ремонт объектов транспортной инфраструктуры, определяет Минтрантс РК.

- В этом году 74 дороги ремонтируются. На 44 уже выполнен ремонт, на 19 ведутся работы. И 11 еще запланировано до конца года. Нам предстоит пережить большие ремонты улиц Толстого и Карла Маркса, – рассказал Демидов.

Списки улиц, нуждающихся в ремонте, предоставляет администрация города.

Ранее сообщалось, что в Крыму от трасы «Таврида» хотят построить ответвления до 2025 года. В планах также создать объездную дорогу на ЮБК.

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