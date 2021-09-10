На фасаде исторического здания в Севастополе незаконно установили внешние блоки кондиционеров

На фасаде здания, которое является объектом культурного наследия, установили внешние блоки кондиционеров. Фото: ForPost

Севнаследие классифицировало установку кондиционеров над входом в бывший кинотеатр «Украина» в Севастополе как нарушение федерального законодательства, пишет ForPost.

Этим летом в выставочном центре военно-исторического музея-заповедника в городе-герое провели ремонтные работы без проекта и без согласования с Севнаследием: внешние блоки кондиционеров разместили прямо на фасаде здания. Руководство музея пояснило, что это вынужденные меры, цель – обезопасить картины великого мариниста Ивана Айвазовского от жары.

Тогда заместитель директора-музея Александр Ильин заявил, что подрядная организация подтвердила отсутствие необходимости согласовывать работы с органами охраны. Однако на вопрос, какая конкретно лицензированная организация ведет работы, СМИ ответ не получили.

- Управление зафиксировало факт строительно-монтажных работ по установке на западном фасаде объекта культурного наследия федерального значения «Кинотеатр "Украина"» внешних блоков систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Обозначенные работы проведены в границах территории объекта культурного наследия в нарушение требований статьи 5.1 и статьи 45 ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, – цитирует издание официальный ответ Севнаследия.

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