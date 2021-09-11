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Происшествия11 сентября 2021 10:44

На горе Бойко в Крыму вновь заблудились туристы

На этот раз дорогу домой не смогли найти мужчина и женщина
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Ночью в горах очень холодно. Фото: ГУ МЧС по РК

Ночью в горах очень холодно. Фото: ГУ МЧС по РК

На горе Бойко в Бахчисарайском районе Крыма вновь заблудились туристы. Найти тропинку в темном лесу не смогли мужчина и женщина.

Поисковикам «Крым-Спаса» не составило труда найти потерявшихся и доставить их в село Соколиное. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Накануне в районе горы Бойко заблудились трое туристов, в том числе ребенок.

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