На горе Бойко в Крыму вновь заблудились туристы

Ночью в горах очень холодно. Фото: ГУ МЧС по РК

На горе Бойко в Бахчисарайском районе Крыма вновь заблудились туристы. Найти тропинку в темном лесу не смогли мужчина и женщина.

Поисковикам «Крым-Спаса» не составило труда найти потерявшихся и доставить их в село Соколиное. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Накануне в районе горы Бойко заблудились трое туристов, в том числе ребенок.

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